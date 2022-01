Francesca Cipriani è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. La showgirl ha abbandonato la casa prima di Natale ufficialmente per dei controlli medici inderogabili. Qualche giorno fa è stata protagonista indirettamente nella puntata di Drag Race Italia, il gioco delle imitazioni in onda su Discovery e condotto da Tommaso Zorzi. Una delle partecipanti, Elecktra Bionic, ha messo in scena una sua imitazione.

Elektra è stata molto apprezzata dai giudici. Alcune delle sue battute hanno fatto ridere tutti. “Ciao Paolo! Se c’è qualcosa che la gente si chiede di me? In cosa sono laureata, non me lo ricordo neanche io!” – e ancora – “In rubrica mi hai salvato guerriera, perché alla fine quando non ci sarò più tutti quanti diranno ‘Francesca l’ottava“.

Fonte: web

Raggiunta da Biccy.it, la vera Francesca Cipriani ha commentato così la sua imitazione: “Non avevo ancora avuto modo di vedere la mia imitazione a Drag Race Italia, è stata bellissima! Adoro le drag queen e per me è un onore essere stata imitata”. Insomma promossa anche dalla diretta interessata che ha apprezzato molto.

Imitazione che ha portato fortuna ad Elecktra che è la vincitrice della prime edizione del programma. All’anagrafe Mattia Di Renzo, Elecktra è un omone di quasi due metri che ha sbaragliato la concorrenza con le sue imitazioni. Ha vinto come premio una corona con scettro e firmerà la propria collezione MAC Cosmetics di prodotti in edizione limitata, diventando ambassador del brand.

“Non ho ancora realizzato, sembra un sogno. È stato un grosso riscatto perché, come drag, ero molto minata dall’essere percepita solo bella, invece nel programma ho avuto modo di farmi vedere a 360 gradi” – ha commentato così la sua vittoria.