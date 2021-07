Il nuovo progetto di Tommaso Zorzi: con lui anche Rocco Siffredi

Di recente Tommaso Zorzi ha fatto importanti rivelazioni riguardo i suoi progetti lavorativi. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha svelato a tutti i suoi followers di far parte di un nuovo progetto in cui sarà affiancato da Rocco Siffredi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Tommaso Zorzi. L’ex gieffino, infatti, ha fatto delle rivelazioni importanti per quanto riguarda il suo futuro lavorativo. Come da lui stesso dichiarato, Tommaso si sta preparando ad un nuovo progetto in cui è coinvolto insieme a Rocco Siffredi.

La notizia è stata svelata dallo stesso influencer sui social con queste parole:

Ti starai chiedendo: dove vai vestito così? Tesoro vado in Sardegna. E ti starai chiedendo a fare cosa in Sardegna? Allora ti do un nome e un cognome, Rocco Siffredi. Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa chica mala non te lo va dire lo scoprirai su questo canale.

Tommaso Zorzi: tra programmi tv e vita privata

Tommaso Zorzi sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro, sotto tutti i punti di vista. Dopo la vittoria dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, per l’influencer si sono ufficialmente aperte le porte del piccolo schermo. Dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, l’ex gieffino presto debutterà come giudice nel programma di Discover+ Drag Race Italia.

E se la vita lavorativa di Tommaso Zorzi procede a gonfie vele, quella privata non è da meno. Tra l’influencer e la sua nuova fiamma, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani, sembra procedere tutto per il meglio.

Anche se i due non hanno ancora ufficializzato la relazione, sono molte le occasioni in cui l’influencer e il ballerino si mostrano insieme sui social. Cresce dunque la curiosità riguardo la loro storia tra i fan, i quali non vedono l’ora di saperne di più. Non ci resta che aspettare il momento in cui i due decideranno di raccontare qualcosa di più riguardo la loro storia.