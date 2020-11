Tornano a galla vecchi dissapori che, invece, creano nuove polemiche. Parliamo di Francesca Cipriani e i malumori che nutre nei confronti di Elisabetta Gregoraci. La Cipriani ha da poco rilasciato, al settimanale “Stop”, un’intervista in cui torna a parlare dell’ex di Briatore spiegando le origini dei loro diverbi.

L’opinionista di Barbara D’Urso afferma: “Ad una festa nella cui organizzazione c’era Elisabetta Gregoraci non vollero che io entrassi. Ci rimasi male ma nulla di personale. So che lei successivamente dichiarò anche delle cose poco carine nei miei riguardi. È stata la Gregoraci a non farmi entrare alla festa, mi era stato detto che non aveva piacere della mia presenza”.

Ma non finisce qui, infatti i dissapori sono radicati anche a livello lavorativo. Francesca Cipriani dichiara che quando ci furono i provini per condurre il programma di Made In Sud, era lei la prescelta per la conduzione del programma. Ma poi, pare che qualcosa non sia andato per il verso giusto, portando la produzione a prediligere Elisabetta Gregoraci.

A tal proposito, la Cipriani afferma:

“Poi c’è la cosa di Made in Sud. Dovevo solo firmare il contratto del programma, ma pochi giorni prima mi avvisarono che era saltato tutto. Quella è stata una doccia gelata. Rimasi malissimo perché otto anni fa ero ancora molto giovane e pensavo che quella potesse essere l’occasione della mia vita ma per fortuna ho avuto altre occasioni”.

La Cipriani lascia ben intendere che secondo il suo parere la conduzione del programma è saltata proprio per colpa dello zampino di Elisabetta Gregoriani. Sui social impazzano, e gli utenti che criticano e commentano questa storia non mancano mai. C’è chi richiede a gran voce un confronto tra la Cipriani e l’ex di Briatore per dare modo anche a quest’ultima di potersi difendere dalle accuse. Un confronto faccia a faccia all’interno del Grande Fratello Vip.