Francesca Cipriani dopo il nuovo intervento estetico: “Chiamatemi Kim Kardashian”

In collegamento con Domenica Live ieri pomeriggio Francesca Cipriani che ha raccontato il suo ultimo intervento estetico al lato B che ha avuto delle complicanze. Lei stessa qualche settimana fa sempre da Barbara D’Urso aveva annunciato di volersi sottoporre ad una liposcultura per eliminare in un colpo solo i chili di troppo accumulati durante l’ultimo anno contrassegnato da lockdown e zone rosse.

Fonte: Mediaset

“Ho avuto una grande influenza dopo l’intervento e ho dovuto prolungare la degenza in clinica, nessuno ha detto che sono andata dal parrucchiere ma è stato un vero e proprio intervento. Sono felicissima, chiamatemi anche Kim Cipry Kardashian, il lato B è perfetto, il punto vita è stupendo…” – ha commentato l’ex Pupa visibilmente soddisfatta del risultato.

Ovviamente in studio non sono mancate le polemiche ma la Cipriani si è detta consapevole dei rischi a cui si è sottoposta: “Ho fatto una liposcultura. Non sarò un’eterna Barbie, sicuramente sono cosciente dei rischi quando vado a fare un’operazione chirurgica”.

Fonte: Instagram

In studio gli opinionisti criticano la scelta della showgirl. Il professor Lorenzetti commenta: “Il chirurgo plastico non devo convincere nessuno. Io personalmente non sono d’accordo con alcune tue scelte Francesca“. “Possiamo dire che qualche chirurgo plastico dovrebbe rifiutarsi” – ha commentato Samantha De Grenet.

In appoggio a Francesca Cipriani invece è Cristian Imparato che ha ammesso di essersi sottoposto di recente anche lui ad una liposuzione a collo, addome e sul viso perché “sentivo la necessità di farlo”. “Io non sono matta, sono felice” – ha commentato ancora la Cipriani dopo l’intervento.

Fonte: Google

Con la pandemia da Covid c’è stato un vero e proprio boom di ritocchi estetici da parte degli italiani con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. Anche l’ex gieffina Roberta Beta si è sottoposta di recente ad un intervento di blefaroplastica. “Ho fatto questo intervento per un problema del campo visivo”– aveva detto in uno dei filmati. “E’ vero che non ho più lo sguardo mio ma avevo davvero la palpebra sinistra che ormai…” – ha spiegato a Domenica Live l’ex gieffina.