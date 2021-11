Il tanto odiato Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello VIP, si è rivelato invece il più amato dal pubblico. Il ragazzo riesce a vampare tutte le nomination attestandosi a volte anche come preferito. Lui e Francesca Cipriani però hanno litigato nella notte.

Durante le nomination Francesca Cipriani ha di nuovo nominato Gianmaria Antinolfi, ma se il ragazzo non sembra aver fatto una piega qualche scintilla è scoppiata nella notte. Il motivo della nomination è stato chiaro:

Io scelgo lui perché c’è una cosa che non ho digerito. Cioè il fatto che si vanta di volare con aerei privati. Soprattutto in un periodo così delicato non si dovrebbero dire certe cose. Anche per rispetto agli altri. Ha detto questo, che va su jet e poi che va soltanto in business.

Gianmaria Antinolfi però non si aspettava la nomination in quanto trai due il rapporto sembrava essere stabile e dopo la puntata si è scagliato contro la showgirl:

Per il rapporto che abbiamo da te non mi aspettavo la nomination. Poi anche il motivo non mi è piaciuto. Perché devi dire che mi nomini per come gestisco l’amore? E poi davvero hai tirato in ballo il fatto dei voli in business class? Francy per il bene che ti voglio non mi è piaciuto. Sai che con te sono sincero e questi sono gesti che non mi piacciono. Preferirei un motivo più vero. Io ti ho nominata soltanto all’inizio perché non ti conoscevo benissimo.

La showgirl però si è sempre difesa alla grande e anche in questa occasione ha prontamente spiegato come mai la sua nomination: “Io non ti parlo alle spalle, te l’ho detto in faccia che non mi tornavano alcune cose. Se ami una donna non puoi cambiare idea 48 ore dopo. Prima Soleil, poi Greta e ora Sophie. Poi non mi è piaciuto che spesso dici dei jet privati e i voli in business class.Trovo sia poco elegante, soprattutto in un periodo così particolare. Sì ti ho nominato per questo, non mi credi? Tu mi hai nominata con motivazioni più superficiali e io non te l’ho fatta pesare.“