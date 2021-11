Lulù fa uno scherzo in piena notte a Francesca Cipriani: il web la critica

Nella notte tra il 13 e il 14 Novembre nella casa del Grande Fratello Vip la principessa Lulù ha voluto fare una scherzo a Francesca Cipriani. Peccato che oltre alla diretta interessata, anche da casa non tutti l’hanno presa bene e hanno criticato molto la giovane. Mentre tutti stavano dormendo Lulù gattonando si è avvicinata ai piedi del letto dove stava riposando la Cipriani e gli ha toccato un piede facendola spaventare. L’urlo lanciato dalla showgirl ha svegliato tutti i presenti in stanza che stavano riposando.

Fonte: web

E il web non ha perdonato lo scherzo di Lulù, giudicato di cattivo gusto visto che ha disturbato anche chi stava dormendo in quel momento, compreso Manuel. Sono stati diversi i commenti di disappunto per il gesto della principessa che a quanto pare, secondo il web, non ne combina mai una buona.

“Lo scherzo è di cattivo gusto poiché fatto nel momento in cui dormono tutti… ora vedi Aldo e MANU sono lì che si rigirano di continuo che nn trovano il sonno…Manu che ha bisogno d riposare… ma che gli frega alla tanto SENSIBILE Lulù l’importante è aver scritto la lettera – questo è solo uno dei tanti commenti negativi nei suoi confronti.

La lettera a cui si riferisce la fan è quella che voleva scrivere a Manuel che ha trovato il disappunto anche della sorella Clarissa: “Se stai scrivendo una lettera a Manuel, fermati adesso. Stai facendo uno sbaglio, forse non ti rendi conto della grande figura di me**a che hai fatto. Io non faccio queste figure” – gli ha detto.

Ma c’è anche chi chiede di non esagerare perché si tratta soltanto di uno scherzo: “Ci manca solo che domani, dopo aver detto a Lulù che deve divertirsi le rompano le scatole x lo scherzo…. come se poi, domani, dovessero andare in miniera… che tutto il giorno passano da una sedia all’altra” – si legge in un commento di una fan che l’ha difesa.