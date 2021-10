Francesca Cipriani sul fidanzato Alessandro: “Ecco cosa mi ha detto in privato”

Dopo diversi incontri abbastanza trash alla fine il Grande Fratello Vip ha deciso di fare un regalo a Francesca Cipriani facendo entrare in casa il suo fidanzato Alessandro Rossi per tre giorni. Un regalo molto apprezzato ovviamente dalla pupa che ha potuto così godersi per qualche giorno la sua dolce metà. I due stanno insieme da meno di un anno ma è evidente l’amore e la passione che c’è.

Fonte: Mediaset

Nella scorsa puntata Alfonso Signorini prima di chiedere ad Alessandro di lasciare la casa, gli ha dato 100 secondi di tempo per poter dire a Francesca qualcosa che non ha mai avuto il coraggio di dirle. All’improvviso l’imprenditore romagnolo si è inginocchiato e in molti per un attimo hanno creduto che potesse farci una proposta di matrimonio in diretta. Ma così non è stato.

Ieri pomeriggio Francesca parlando con Miriana Trevisan e Clarissa Selassié del suo futuro con Alessandro, ha ammesso che il giovane in privato gli ha già proposto di sposarlo. Ora però aspetta la proposta in grande stile.

“Averlo qui con me dentro al GF Vip mi ha fatto stare tanto bene. Certo avrei preferito che restasse ancora un po’. Noi abbiamo già tanti piani per il futuro, vogliamo anche sposarci. Non vedo l’ora che me lo chieda come si deve, che mi faccia la proposta” – ha ammesso Francesca Cipriani.

“Tutti mi avete detto che pensavate che me l’avrebbe fatta in diretta l’altra sera. Però dai in 100 secondi non era proprio romantica. Ci vuole tranquillità per fare un gesto del genere. In privato mi ha già detto che mi vuole sposare sì. Vorremmo sia il matrimonio che un bambino”.

E ancora: “Desideriamo tutto questo. Però la proposta ufficiale va fatta, ok in privato, ma poi deve farla per bene. Non sembra ma io sono una ragazza all’antica. Noi ormai stiamo insieme da 10 mesi. Non sarà tantissimo, ma sembra che ci conosciamo da una vita. Ho capito subito che era quello giusto”.