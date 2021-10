La nuova edizione del GF Vip di Alfonso Signorini ha dato il via alle riprese già da qualche tempo, ma continuano a susseguirsi colpi di scena inaspettati. In questa stagione gli inquilini della casa più spiata dagli italiani sembrano avere dei caratteri molto forti e tante storie da raccontare.

Tra i protagonisti che stanno conquistando il pubblico troviamo senza dubbio Miriana Trevisan, che sembra in grado di creare dinamiche interessanti e intrecci coinvolgenti. Nelle ultime ore la donna ha deciso di fare una rivelazione inedita che sta facendo discutere il web. In occasione del compleanno di Manila Nazzaro, all’interno della casa si è tenuta una festa durante la quale Miriana si è ritrovata in intimità con Nicola Pisu, tanto che tra i due è scoccato il bacio.

Da quel momento in poi tra di loro si è instaurato un forte feeling e giorno dopo giorno i gieffini sembrano più affiatati. Lui, nel corso degli ultimi giorni, si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto rilevanti sul conto della Trevisan, mentre lei si è dimostrata abbastanza fredda e distaccata. Vedendo questo atteggiamento, il conduttore del GF Vip ha deciso di chiedere spiegazioni alla diretta interessata. La risposta di Miriana ha lasciato tutti spiazzati e senza parole.

Fonte studi GF Vip

La donna infatti ha spiegato che una precedente relazione ha già ferito profondamente i suoi sentimenti ma, soprattutto, quelli di suo figlio. Per questo motivo, ora, la gieffina preferirebbe procedere per gradi e con molta cautela. Ma a quanto pare questo non è tutto. Durante un fuori onda nella puntata Miriana rivela tutta la verità sulle sue motivazioni, e soprattutto un dettaglio molto triste.

La confessione viene fatta alle amiche che la gieffina ha all’interno della casa. In realtà, la donna sarebbe molto preoccupata dalla differenza di età che intercorre tra loro. Questo potrebbe creare dei problemi loro, dato che purtroppo la donna non è più in grado di avere figli. Il vero amore può superare tutti gli ostacoli, sarà così anche per questi due piccioncini? Non ci resta che attendere nuovi risvolti.