Francesca Cipriani è una dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. La soubrette sta facendo divertire tutti con i suoi sketch soprattutto con Giucas Casella. Nella casa ha ricevuto varie visite da parte del suo fidanzato Alessandro Rossi che in diretta ha addirittura fatto la proposta di matrimonio alla sua dolce metà.

Ma nelle ultime ore sta facendo parlare molto una notizia uscita sul settimanale Nuovo circa una fonte anonima che avrebbe fatto sapere che Alessandro ha un figlio di 3 anni nato da una precedente relazione. Un particolare che nessuno conosceva e che sia lui che Francesca sono riusciti a nascondere bene. L’indiscrezione è stata confermata anche da parte della mamma di Francesca Rita De Michele che al settimanale Nuovo ha detto: “E vero”.

Fonte: web

Francesca avrebbe incontrato varie volte il figlio di Alessandro e anche la sua ex compagna. Vedremo se in puntata Alfonso Signorini parlerà di questo argomento portando a conoscenza del pubblico del GF e anche degli inquilini in casa il particolare. Particolare che ovviamente non cambia nulla nell’economia del reality. Molto probabilmente sia lei che il fidanzato hanno preferito non dire nulla per rispettare la privacy del bambino. E probabilmente il GF farà la stessa cosa.

Intanto la data del 13 Dicembre decretata come quella della finale del GF si avvicina e i concorrenti ancora in gara sono ancora all’oscuro del fatto che questa è stata spostata al 14 di Marzo. E i concorrenti iniziano a sospettare di qualcosa.

“Ragazzi è appena arrivato dicembre e mi prende la malinconia. A me manca da morire il mio fidanzato. Signorini ha detto che dobbiamo fare l’albero di Natale, questo significa che forse restiamo qui. Secondo me finirà a maggio come avevano scritto l’estate scorsa. Perché non so se adesso diranno la data definitiva della finale, ma almeno il periodo” – ha detto Francesca.