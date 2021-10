Giucas Casella confessa: “Ho paura di Francesca Cipriani”

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip Giucas Casella ha rilasciato una lunga intervista al magazine Mio. L’illusionista ha parlato delle aspettative di questa nuova esperienza nella casa più spiata d’Italia asserendo di non aver paura di ciò che accadrà.

Ad un certo punto dell’intervista il giornalista gli chiede di Francesca Cipriani che ha avuto già modo di conoscere in passato e che ritroverà nella casa. Giucas Casella ha ammesso di essere preoccupato della reazione della Cipriani una volta che avrebbe varcato la porta rossa. “Mi fa paura perchè è capace di saltarmi addosso…E’ molto istintiva…” – ha detto. Alla fine come si è visto la reazione è stata in realtà molto contenuta.

Giucas è molto famoso per la sua capacità di ipnotizzare le persone ma non solo e ha ammesso che la Cipriani sarebbe un soggetto niente male da ipnotizzare in casa. “Sarebbe un bel soggetto da ipnotizzare, anche perchè non è affatto fragile, ma anzi molto forte…” – ha detto Giucas che in passato già ebbe modo di ipnotizzare la Cipriani in altre trasmissioni.

L’illusionista ha partecipato anche ad altri reality come l’Isola dei Famosi ma in quell’occasione non è mai riuscito a portare a termine l’avventura. Così il giornalista gli ha chiesto se questa volta riuscirà a resistere. Lui ha rivelato di sperare che stavolta le cose possano andare bene: “Spero di sì! O, per lo meno, spero che non mi facciano uscire prima…”. Ha detto di non essere interessato alla vittoria ma soltanto di arrivare fino alla fine, quello si.

E al momento bisogna dire che l’avventura di Giucas nella casa del GF sta andando molto bene. Tutti conosco la sua vena simpatica e scherzosa, non si prende mai sul serio e sta facendo divertire tutti. Ma nel complesso del gioco, Giucas non ha fatto perdere occasione per fare delle rivelazioni interessanti sul suo passato.

