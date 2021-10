Francesca Cipriani infrange il regolamento, arriva la punizione per tutto il gruppo

Freeze non rispettato in puntata e il Grande Fratello ha preso provvedimenti per tutti

Francesca Cipriani si è resa protagonista nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip di una serie di infrazioni alle regole. La soubrette alla vista del fidanzato non ci ha capito più nulla ed ha tentato di avvicinarsi a lui in passerella infischiandosi del freeze.

Fonte: Mediaset

Per questo motivo il Grande Fratello Vip ha deciso di punire non soltanto lei, ma tutti i coinquilini togliendo del budget dalla spesa settimanale. Quanto? Ben 120 euro. Il totale per questa settimana è passato da 420 a 300 euro, circa 13 euro a testa per tutta la settimana.

“Questa settimana il Grande Fratello ha deciso di intervenire sul budget della vostra spesa, diminuendolo. Questo a causa dei freeze non rispettati di ieri sera. Per questo motivo avete a disposizione 300 euro e non più 420 come previsti” – si legge nella comunicazione.

Fonte: Mediaset

Una notizia non presa bene da parte dei coinquilini. La Cipriani ha continuato a difendersi dicendo di non aver sentito i freeze e per questo ha chiesto scusa a tutti.

“Io vi chiedo scusa, ma vi giuro su Dio che non sentivo il freeze, non lo sentivo!” – ha detto.

Francesca Cipriani ha tentato di saltare la sicurezza per abbracciare il fidanzato in puntata

Francesca davvero non è riuscita a contenersi dall’emozione di rivedere il suo fidanzato Alessandro sulla passerella. La giovane a stento è stata contenuta dai bodyguard. Lei voleva a tutti i costi abbracciare il suo fidanzato ma le regole anticovid non lo permettevano e Alfonso Signorini non ha potuto accontentarla.

Fonte: Mediaset

“Faccio fatica a stare senza di te perché mi manchi tanto. Però voglio dirti una cosa: sono orgoglioso di te, stai dimostrando quello che sei” – le belle parole dette dall’imprenditore romagnolo. “Non sei solo un fisco bellissimo, sei anche una ragazza unica di cui mi sono innamorato siamo uniti per l’eternità amore, sono qui per te. Ti amo da morire” – ha continuato.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: