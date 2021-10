Lulù Selassiè ha fatto il suo ingresso nella casa insieme alle sue due sorelle. La giovane fin da subito si è avvicinata a Manuel Bortuzzo e i due stanno vivendo un piacevole flirt nella casa tra vari tira e molla. Ma ora a preoccupare i fan della piccola Lulù ci ha pensato Francesca Cipriani che ha lanciato l’allarme sul fatto che la Selassiè si reca in bagno a vomitare subito dopo aver finito di mangiare.

Fonte: Mediaset

“Va in bagno a vomitare dopo mangiato, ha bisogno d’aiuto infatti” – ha detto Francesca a riguardo la pericolosa abitudine della ragazza.

Già Andrea Casalino prima di essere eliminato aveva notato questa cosa e l’aveva detta proprio a Lulù.

“Mi raccomando Lulù, non è che stai vomitando? Mi raccomando perché ti voglio bene” – gli disse il giovane, uno dei primi ad accorgersene.

Ora le parole di Francesca Cipriani hanno fatto il giro del web e i fan sono molto preoccupati. Sarebbe meglio che se ne parlasse in puntata con Alfonso Signorini che dovrebbe approfondire l’argomento.

Ovviamente prima di trarre conclusioni affrettate su una malattia più seria, la Selassié potrebbe reagire in questo modo anche per ansia e dunque potrebbe trattarsi di episodi sporadici ed isolati, derivati dal nervosismo, sui quali bisognerà indagare al più presto. Sicuramente il GF è al corrente di tutto e agirà immediatamente.

Di sicuro anche la situazione poco chiara con Manuel può creare dei problemi per Lulù. Il giovane nell’ultimo periodo sembra sempre più distaccato e durante un confronto ha detto: “Tu non mi conosci per niente, fidati. Non sono venuto qua con l’idea di dover fare questo, non riesco a entrarci in questa parte. Se con te mi sbilancio di più fingerei e non fa parte di me”. Il giovane pare irritato a volte dalla presenza della principessa.

