Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia dalla casa più spiata d’Italia che ha fatto commuovere tutto il web. Si tratta di Manuel Bortuzzo il quale ha camminato per la prima volta con i tutori al Grande Fratello Vip. Un momento emozionante quello dell’atleta quando si è alzato in piedi, è stato forte la commozione di tutti gli inquilini a soprattutto di lui stesso.

Manuel Bortuzzo non finisce mai di regalare grandi emozioni ai telespettatori del Grande Fratello Vip. Dopo la lettera della sua ex fidanzata che ha fatto commuovere tutti, ora il celebre atleta abbandona la sedia a rotelle e si alza in piedi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Manuel Bortuzzo è andato su due piedi in giro per la casa del Grande Fratello Vip grazie ai tutori che gli permettono di stare dritto sulle sue gambe. Dunque, il giovane nuotatore ha finalmente abbandonato per un po’ la sedia a rotelle.

Nel corso delle mattinata inizialmente Manuel Bortuzzo è entrato nel confessionale con la sedia a rotelle. Qualche minuto dopo è uscito dalla stanza con un tutore che gli permette di fare peso sulle sue braccia. Alex Belli e Aldo Montano hanno aiutato l’atleta a muovere i suoi primi passi in giro per il loft.

Un bellissimo momento quello di Manuel Bortuzzo che ha fatto emozionare tutti i suoi compagni, in particolare Soleil Sorge la quale ha anche scherzato con lui. Con queste parole la ragazza ha fatto una battuta riferita a Lulù Selassié:

E adesso come fai a dargli i bacini?

Di fatto il giovane nuotatore stando in piedi appare molto alto, si tratta di un’altezza di circa 1 metro e 89 centimetri. Ovviamente la prima a notare il dettaglio è stata la stessa Lulù che ha trovato un po’ di difficoltà nell’abbracciarlo. Manuel reagisce con un semplice sorrisetto senza ricambiare l’abbraccio nemmeno ora che può farlo stando in piedi.

