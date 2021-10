Giucas Casella è uno dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Giocoso, simpatico, sa come intrattenere i compagni e il pubblico a casa. La scorsa notte ne ha combinata un’altra delle sue. Recandosi in bagno si è reso conto che questo era occupato e non riuscendo più a trattenersi ha preso una decisione drastica. Quale? quella di fare la pipì in un vaso!

Fonte: web

La mattina seguente Giucas ne ha parlato in giardino mentre si trovava con Alex Belli e Aldo Montano. “Ad un certo punto la scena che ho visto è stata bellissima” – racconta Alex Belli ad Aldo Montano. “C’era Giucas da dietro e gli ho detto che fai? Fai pipì davanti al vetro?“ – ha aggiunto Belli ridendo. Ma Giucas si è giustificato dicendo di non riuscire a trattenerla e di averla fatta nel vaso. “Hai fatto bene” – ha risposto Aldo visibilmente divertito dalla vicenda. Chissà cosa ne pensano gli altri concorrenti.

Giucas Casella svela come sono nati i suoi poteri

Alcuni giorni fa Giucas ha svelato come sono nati i suoi poteri mentali. “Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolo sono cascato nel pozzo e urlavo. Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Il pozzo non era profondo, ma potevo annegare, c’era molta acqua. Ragazzi ho urlato per tantissimo tempo, poi è accaduto qualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso” – ha rivelato lasciando tutti a bocca aperta.

E dopo ha aggiunto:

“Se voi siete fuori e comunicate con vostra madre, lei lo avvertirà. Ci sono così tante energie, forze speciali. Noi possediamo così tante cose che nemmeno sappiamo. Invece dico di non fissarsi su strane magie e carte, quelle sono altre cose, fidatevi. Noi non abbiamo bisogno di troppe cose, abbiamo già le energie dentro”.