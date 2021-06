In un’intervista rilasciata a Francesco Fredella su RTL 102.5, Francesca Cipriani ha fatto delle importanti rivelazioni non solo per quanto riguarda la sua vita lavorativa ma anche quella privata. Ebbene, proprio in occasione dell’intervista alla radio, l’ex pupa ha dichiarato di essersi fidanzata e di aver trovato quindi l’amore.

Francesca Cipriani si è fidanzata. A dare l’annuncio è stata la stessa showgirl in un’intervista rilasciata a Francesco Fredella su RTL 102.5. Ma chi è il fortunato che ha conquistato il cuore dell’ex pupa? Nonostante Francesca ha mantenuto sempre un certo riserbo riguardo la sua vita privata, a RTL 102.5 ha svelato il nome del suo nuovo fidanzato.

Queste sono state le parole della showgirl:

Ho trovato l’amore. Sono fidanzata. Sono molto riservata della mia vita privata. Il mio fidanzato si chiama Alessandro, ha trent’anni e si occupa di case. Ci siamo conosciuti tramite degli amici in comune.

Oltre a ciò, Francesca Cipriani ha svelato anche il modo con cui Alessandro l’avrebbe conquistata. Queste le parole della pupa:

Mi ha conquistata con dei tortellini.

Dunque questo sembra essere un periodo d’oro per Francesca Cipriani che ha trovato l’amore grazie ad Alessandro, colui che è riuscito a conquistarla, rendendola ogni giorno felice.

Francesca Cipriani, il sogno di diventare pupa

Il suo sogno di diventare una pupa era nel cuore di Francesca Cipriani sin da adolescente. Sembra proprio che la showgirl sia riuscita a realizzare questo sogno nel cassetto e a riguardo, ai microfoni della nota radio, ha dichiarato:

Il fatto di essere pupa era un sogno da quando ero adolescente. Ho sempre sognato di essere pupa. A differenza del GF Vip e dell’Isola è un programma diverso. Diventare la pupa d’Italia è stata la mia rivincita.

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, alla domande di Francesco Fredella riguardo una sua partecipazione alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione, Francesca Cipriani ha così risposto: