Attimi di terrore per la Cipriani ieri sera prima di entrare in casa

Prima puntata ieri per la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Tra i tanti concorrenti che hanno varcato la porta rossa troviamo anche Francesca Cipriani che però prima di entrare ha dovuto superare una bella prova di coraggio.

Fonte: Mediaset

Arrivata all’esterno della porta rossa insieme al giornalista Amedeo Goria, mentre il secondo è stato fatto entrare, per la Cipriani è stata fatta scendere un’altalena. Francesca inizialmente credeva ad uno scherzo e invece Alfonso gli ha comunicato che se voleva entrare in casa doveva salire sull’altalena. La Cipriani ha accettato, ma poco dopo quando i metri si sono fatti importanti è andata nel panico ed ha cominciato ad urlare: “basta, ma perchè Alfonso? Ho paura”.

Fonte: Mediaset

E ancora: “è troppo alto, mi gira la testa, fatemi scendere….” mentre in studio se la ridevano di buon gusto. Alfonso Signorini alla fine forse convinta dal panico della Cipriani ha deciso di farla scendere ad altezze più basse, dove lei si è potuta tranquillizzare.

Peccato che è stata costretta comunque a restare lì per gran parte della puntata, fino a quando non ha potuto varcare la porta e fare il suo ingresso in casa di nuovo dopo la prima partecipazione avvenuta nel 2006 che l’ha resa celebre e famosa in tutta Italia.

Francesca Cipriani sull’altalena, protesta su Twitter

Fonte: Mediaset

La paura per l’altezza di Francesca la si conosceva già dai tempi dell’Isola dei Famosi quando fece molta difficoltà a lanciarsi dall’elicottero. La scelta di ieri sera degli autori ha un po’ scatenato delle polemiche sui social. Su Twitter in tantissimi non hanno apprezzato la scelta di Signorini &Co di sfruttare una paura per fare show.