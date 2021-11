Francesca Cipriani e il regalo da 2 milioni di euro del fidanzato

Francesca Cipriani è una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Personaggio eclettico, sta tenendo compagnia con i suoi atteggiamenti sempre sopra le righe. Da qualche tempo l’ex pupa è fidanzata con Alessandro Rossi, imprenditore romagnolo di cui si dice innamoratissima. Il loro amore lo si è potuto constatare anche nella casa dove Alessandro è stato per qualche giorno.

Parlando con le altre coinquiline Francesca ha ammesso che stava per perdere le speranze in amore, prima di incontrare Alessandro.

“Io ero single da un bel po’ di anni, non cercavo nulla. Ormai mi ero arresa. Ero diventata molto diffidente dopo tutte le batoste, non avevo più voglia di perdere tempo” – ha confidato.

Il giovane inoltre secondo il settimanale Oggi avrebbe fatto una promessa a Francesca: un regalo molto costoso.

A quanto pare Alessandro starebbe per regalare alla Cipriani una casa da 2 milioni di euro al centro di Milano. Un regalo importante. I due sono innamoratissimi e a quanto pare Alessandro avrebbe già chiesto in privato a Francesca di sposarlo.

La giovane dietro la sua faccia spensierata e felice nasconde comunque delle fragilità dovute ad un passato difficile. A parlarne è stato proprio lei tirando in ballo la sua infanzia, il rapporto con il padre e degli episodi di bullismo subiti a scuola.

“Ero una bimba allegra, ma non tanto felice. I miei genitori hanno divorziato quando avevo sette anni; l’infanzia non è stata facile, quando c’erano dei problemi cercavo di dormire per cercare nei sogni qualcosa di meglio. Dormendo sognavo qualcosa di bello, ma la realtà è ben diversa quando mi svegliavo era tutto diverso” – ha raccontato.

La Cipriani poi ha parlato del padre: “sono due anni che non lo vedo, per colpa del Covid è bloccato in America”. Poi ha parlato degli episodi di bullismo subiti a scuola: “Era un continuo, mi buttavano gli occhiali da vista nella spazzatura, mi prendevano in giro, mi hanno fatto delle cose che non mi dimenticherò mai”.