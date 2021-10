Francesca Cipriani rivede il fidanzato e va fuori di testa cercando di saltare la sicurezza

Momento toccante ieri sera al Grande Fratello Vip quando è stata fatta una sorpresa a Francesca Cipriani che ha potuto rivedere il suo fidanzato Alessandro Rossi. La sua gioia è stata talmente incontenibile che a stento i due bodyguard sono riusciti a trattenerla dal non infrangere le regole anticovid.

Fonte: Mediaset

Prima del gioioso incontro Alfonso Signorini ha mostrato a Francesca alcune indiscrezioni lanciate dal sito Dagospia. Sul sito si parlava di un incontro tra il suo fidanzato Alessandro e Soleil Sorge. La Cipriani reagisce malissimo (“È uno scherzo? Se no ci scappa il morto, spacco la casa”) ma poi ci pensa la stessa influencer a chiarire tutta la faccenda.

“Ci siamo conosciuti ad una cena, c’era anche Sophie, poi ci siamo scambiati alcune mail per via della sua azienda edile, ma non lo conosco davvero” – le parole di Soleil.

Francesca Cipriani rivede il fidanzato

Francesca Cipriani viene invitata poi in passerella dove finalmente, seppur a distanza, può rivedere il suo fidanzato. La ragazza a stento trattiene l’emozione, dice di non riuscire a respirare e cerca di divincolarsi in tutti i modi dalla sicurezza.

“Mi manca tutto di te, le coccole, le carezze, però ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Non solo un fisico bellissimo, ma la ragazza migliore del mondo. Non mi posso dimenticare di te” – le parole di Alessandro che poi si dilunga su un aneddoto che lascia senza parole anche il conduttore Alfonso Signorini.

“Il cane faceva cacca ovunque, l’ho dovuto portare via. Si chiama Chicco l’abbiamo dovuto portare ai suoi genitori naturali, la mamma di Francesca non riusciva a pulire casa” – ha rivelato tra le risate generali. Alessandro e Francesca stanno insieme da alcuni mesi. Lui è un imprenditore romagnolo e tra i due c’è davvero tanta sintonia e passione.

