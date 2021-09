Francesca Cipriani siamo abituati a vederla sempre sorridente e spensierata. Ma dietro questo suo personaggio si nasconde comunque una persona sensibile. Infatti ieri mattina per lei è stato un risveglio malinconico nella casa del Grande Fratello Vip. L’ultima ad alzarsi, era rimasta sola in camera da letto. Ma dopo aver raccolto la sua lunga chioma in una coda di cavallo, improvvisamente è scoppiata a piangere. La showgirl ha provato a nascondere le lacrime dietro degli enormi occhiali da sole.

Non è chiaro il motivo per cui la Cipriani ha avuto questo momento di malinconia. In camera con lei non c’era nessuno, per cui nessuno è corsa a rincuorarla né lei ha parlato con qualcuno del suo stato d’animo.

Francesca Cipriani è entrata in casa da fidanzata. Da alcuni mesi è impegnata con l’imprenditore 30enne Alessandro Rossi. Probabile che il momento di sconforto sia dovuto alla mancanza dal fidanzato? Prima di entrare nella casa al settimanale Chi aveva detto a riguardo il suo fidanzamento: “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena. E tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati”.

Il loro legame ha portato finalmente un po’ di serenità nella vita di Francesca che non ha chiuso nel migliore dei modi le sue vecchie storie d’amore.

“Con il mio ex, sono finita tre volte in ospedale. Ne ho avuti di problemi, tra tradimenti, corna, botte, raggiri. Alessandro è un campione di tenacia e di tenerezza. Fa su e giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Mi merito la felicità. Incrociando le dita, lo dico: sono felice” – ha detto.

Di sicuro se ne parlerà anche nel corso delle puntate di questa storia d’amore che la Cipriani sta vivendo.

