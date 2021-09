Grande Fratello VIP, anche per quest'anno è tutto pronto: ma come per le altre edizioni si vocifera già sui cachet dei concorrenti!

Grande Fratello VIP, pronti per la ripartenza e con un cast d’eccezione. Ovviamente, come in tutti i programmi i concorrenti son pagati e alcuni di questi anche profumatamente. Proprio Alfonso Signorini ha parlato dei cachet dei concorrenti e di quali è stato più difficile convincere.

Per prima entrerà in casa Katia Ricciarelli, proprio lei è stata la più difficile da convincere. Dopo tanti anni lontano da quella realtà, per la cantante non è stato semplice accettare la sfida.

Il personaggio più difficile da convincere? Forse Katia Ricciarelli, che ha paura della condivisione. Per il resto devo dire che sono venuti tutti più che volentieri. E non soltanto per soldi, perché non ci sono pi ù i cachet di una volta, quelli belli grossi.

Proprio parlando di cachet c’è qualcuno che non è stato facile da accontentare. Sembra infatti che proprio Raz Degan abbia chiesto una cifra che Mediaset non è stata disposta a versare.

Nonostante quello che ha chiesto Raz Degan, quei compensi non esistono più. Certo, è un lavoro, ma ci sono concorrenti che avrebbero guadagnato di più continuando a fare quello che facevano fuori. Quindi hanno accettato perché lo volevano fare.

Tra i tanti candidati anche qualcuno che ha chiesto una cifra pari quasi al montepremi finale! Ma Alfonso Signorini ha preferito non svelare il nome del vippone!