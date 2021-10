Fabrizio Corona e il dettaglio sui social che non è passato in osservato, ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Fabrizio Corona che ha lasciato il mondo del web senza parole. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha sollevato i dubbi di tantissimi fan. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Fabrizio Corona non smette mai di stupire tutti i suoi fan. L’ex re dei paparazzi è di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a far finire l’ex compagno di Nina Moric al centro di un gossip è stata uno scatto pubblicato sui social in cui appare anche quest’ultima. Il gesto eclatante non è di certo passato in osservato ai più curiosi.

Cosa stanno nascondendo Fabrizio Corona e Nina Moric? A seguito di numerosi litigi, querele ed insulti adesso sembra che tra i due la guerra sia finalmente finita. Entrambi hanno deciso di mantenere un buon rapporto per amore del loro figlio, Carlos Maria Corona.

Tuttavia nel corso di queste ultime ore sui social è spuntato un dettaglio in rete il quale ha mandato tutti fuori di testa sollevando numerosi dubbi. e perplessità. Fabrizio Corona ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui si mostra insieme alla sua ex compagna, Nina Moric.

Come possiamo ben notare dalla loro posa, non si tratta di una semplice immagine in quanto tra i due sembra esserci del tenero. Non è tutto. Fabrizio Corona ha deciso anche di accompagnare il post con una didascalia. Queste le sue parole:

Purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali

Tuttavia il gesto di Fabrizio Corona sembra essere stato apprezzato dalla maggior parte dei suoi fan. D’altronde i seguaci dell’ex re dei paparazzi si dividono in chi ha sempre sperato in un loro ritorno di fiamma e chi invece non ci ha nemmeno mai creduto. Nonostante ciò numerosi sono i like e i commenti che possiamo leggere sotto al post.