Ancora un po’ e ripartirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip come sempre condotto da Alfonso Signorini. Ai nastri di partenza fissati per lunedì 13 Settembre troveremo anche Francesca Cipriani che si prepara a fare ritorno in casa dopo la partecipazione del 2006. Personaggio molto eccentrico, di sicuro nella casa farà parlare molto di sé, soprattutto per le sue curve esplosive, frutto di diversi interventi di chirurgia estetica.

Fonte: web

Come lei stesso ha ammesso nel corso degli anni Francesca si è sottoposta a diverti ritocchini estetici. Spulciando una vecchia foto non si possono non notare i cambiamenti che ci sono stati nel suo corpo.

Fonte: web

In primis, impossibile non notare il seno prosperoso, cresciuto a dismisura grazie alla sapiente opera del chirurgo plastico. Vari ritocchi che sono andati a modificare anche il lato B, come documentato giorno dopo giorno nella trasmissione di Barbara D’Urso “Pomeriggio 5”. Insomma la Cipriani nel tempo è diventata un po’ la dive della chirurgia estetica in tv, ricevendo anche numerose critiche per questa scelta di rifarsi.

Di recente ha anche presentato il suo nuovo fidanzato. Si tratta di Alessandro Rossi, 30 anni, imprenditore romagnolo. “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena. Poi non ci siamo più lasciati. E tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra” – ha svelato a Chi prima dell’estate.

Fonte: chi

Dopo un periodo travagliato dal punto di vista sentimentale, la Cipriani sente di aver trovato finalmente un po’ di tranquillità: