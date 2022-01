Francesca Cipriani è una delle concorrenti che più manca nella casa del Grande Fratello VIP, la showgirl ha lasciato un grande vuoi nella casa. Seppur con qualche atteggiamento sopra le righe era molto amata da tutti.

La showgirl ha rilasciato ad poco un’intervista a SuperGuida TV non risparmiando parole per nessuno. La gieffina ha confessato di non sentire la mancanza di una persona in particolare, Soleil Sorge ovviamente.

Anche con Francesca Cipriani, l’influencer ha avuto diverse discussioni. Per lei è in assoluto la coinquilina peggiore con cui ha vissuto e spiega anche il perché:

Chi ho trovato di insopportabile nella Casa? Di insopportabile proprio nessuno, ognuno ha il suo carattere. La persona che trovo molto lontana da me e di cui non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti, per i quali avrei preso dei provvedimenti, è stata Soleil. Non mi è piaciuta quando ha dato delle “scimmie” a Samy e Ainett, quando ha detto che “che Sophie è tutta plastica”, quando ha detto che “Gianmaria è uno scarafaggio che non muore neanche con l’acido”.

Francesca Cipriani è molto confusa anche su alcuni atteggiamenti della stessa Sole:

Lei a volte è molto dolce e carina ma come ti giri un attimo può cambiare completamente atteggiamento. È una persona che per me non può dare affidabilità, non mi piace, caratterialmente la trovo molto distante da me. […] A lei non interessa se ferisce delle persone, fa parte del suo essere che è molto lontano dal mio.

La showgirl ha anche commentato il recente ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello VIP e anche su di lei ha un’opinione ben precisa: