Francesca Cipriani durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP ha rivisto il suo fidanzato, Alessandro. Durante l’incontro la donna era completamente fuori di sé e allo stesso tempo Alfonso Signorini ci ha messo il carico.

Il conduttore avrebbe insinuato che tra lei e il fidanzato abbia messo il dito Soleil Sorge. Alfonso Signorini avrebbe chiesto alla ragazza se tra lei e Alessandro ci fosse un flirt, la smentita è presto arrivata, ma la Cipriani ha svelato ancora una volta cosa c’è dietro.

Il mio fidanzato c’ha una impresa edile. Se ha fatto i lavori a Soleil? No ragazzi, gli ha fatto il preventivo e i documenti, ma non è successo tra lui e Soleil, ma tramite un amico in comune, una persona. Ripeto che si tratta di una mail formale, quelle classiche con i preventivi dove c’è scritto ‘Salve le comunico’.