Continuano gli scontri e le accese discussioni al centro studio di UeD. Dopo un primo momento dedicato interamente alla dama Torinese Gemma Galgani, la conduttrice presenta una novità. Maria De Filippi chiama un nuovo cavaliere presentatosi per corteggiare l’antagonista di Gemma, Isabella Ricci.

L’uomo è pieno di buone intenzioni ed è estremamente interessato alla dama. Giovanni vuole continuare il suo percorso all’interno del programma, per conoscere meglio la Ricci. Ma Isabella non è dello stesso parere: “Mi dispiace ma non posso continuare, non sono stata particolarmente colpita”.

La dama non riscontrata, negli atteggiamenti del Cavaliere, ciò che cerca per instaurare una storia d’amore. Ma arriva il momento più saliente, quello che Tina Cipollari aspettava già da un po’. L’opinionista presenta a Isabella i saluti da parte di un ex cavaliere molto noto all’interno del programma. Subito si innalza la curiosità tra il parterre femminile.

UeD, Tina: “Giorgio chiede di te”

La Cipollari approfitta della presenza della dama al centro studio e dice: “Ti porgo i saluti di Giorgio Manetti. L’ho incontrato in un ristorante e mi ha detto di dirti che nutre stima nei tuoi confronti”. Il tutto attendendo trepidante una reazione della dama torinese. Immancabile l’intervento immediato di Gemma, che legge giustamente nelle parole dell’opinionista una diretta frecciatina nei suoi confronti. La dama Torinese di UeD, controbatte: “Secondo me si sta inventando tutto”.

Ma come tutti ben sanno ormai, tra Tina e il Gabbiano intercorre già da anni un rapporto di stima e di amicizia. Infatti l’opinionista sottolinea di aver realmente incontrato l’ex cavaliere, il quale sottoscrive una stima particolare nei confronti della Ricci e lei risponde: “Se hai occasione ringrazialo da parte mia”. Giorgio avrà preso la scelta di fare il suo ritorno in studio per conteggiare l’antagonista di Gemma? Non ci resta che attendere ulteriori novità.

