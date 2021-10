Francesca Cipriani si vendica di Giucas Casella: gli tinge i capelli di arancione

Ennesimo siparietto andato in scena ieri sera nella puntata del Grande Fratello Vip tra Francesca Cipriani e Giucas Casella. Come saputo, qualche giorno fa la Cipriani è scoppiata in lacrime dopo aver visto le condizioni dei suoi capelli.

Carmen Russo ha sbagliato a fargli la tinta e ne è uscito fuori un colore giallo pannocchia che ha mandato nel panico l’ex pupa. “Per favore! Aiuto, aiuto” – ha urlato disperata la showgirl. “A me piaci così, questo colore ti addolcisce ancora di più” – ha cercato di rincuorarla Giucas Casella. Ma l’ex Pupa è una furia. Per fortuna ieri in puntata Alfonso Signorini ha rimediato consegnando alla Cipriani un kit per rifare il colore.

Ma non è tutto. Nella scatola era presente anche una bomboletta arancione per colorare i capelli degli altri concorrenti che in queste ore l’hanno presa in giro per i suoi capelli. “Devi decidere tra Giucas Casella e Carmen Russo – spiega Alfonso – e vendicarti”. L’ex Pupa non ha avuto dubbi: “È vero Carmen mi ha sbagliato la tinta, ma Giucas la deve pagare”.

Fonte: Mediaset

Così è uscita fuori dal confessionale in modalità zombie cantando un motivetto inquietante e tutto mentre gli altri inquilini erano freezati. “1,2,3 l’arancio vien da se… 4,5 e 6 la Cipri sa dove sei” – ha urlato la Cipriani mentre con fare minaccioso si è avvicinata a Giucas. “Chi era la pannocchia? ora te sei una zucca di Halloween” – dice prima di sparare la colorazione nei capelli del povero Casella che la butta sul divano iniziando a litigare. La gag non è ancora completata perché per terminare manca Alex Belli che si alza per coprire la bionda Francesca che ormai non ha quasi più la gonna.

Francesca Cipriani criticata dagli altri per il suo comportamento

Peccato che il suo fare eccentrico a volte stanca e alcuni concorrenti l’hanno criticata. “La bambola assassina è forse l’unica cosa che mi piace. A me non piace l’esasperazione” – esordisce Soleil. “La trovo pericolosa. A Giucas gli ha spaccato le costole. Ho salvato Giucas due o tre volte” – dice Belli. “Giucas non ha 20 anni. A me non piace, lo trovo di cattivo gusto” – conclude Davide Silvestri.