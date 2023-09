Francesca De Andrè ricoverata d'urgenza in ospedale: in un post sui social ha raccontato ciò che sta vivendo

In queste ultime ore una nuova importante notizia è quella arrivata su Francesca De Andrè, la showgirl ed erede di Cristiano, ha voluto aggiornare tutti i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Nel mese di agosto è stata ricoverata in ospedale, per un problema di salute.

La giovane ex gieffina ci ha tenuto a raccontare ciò che sta vivendo ed anche del delicato intervento a cui i medici l’hanno sottoposta. Le hanno dovuto togliere una o le due tue di Fallopio. Nel suo post sui social ha scritto:

Eccomi tornata! Come al solito se sparisco qualcosa di imprevisto e che mi ha scombussolato un po’ la vita mi è successo…ed ecco appunto! Non stavo bene, sentivo che c’era qualcosa che non andava. Mi faccio prescrivere delle ricette dal mio medico e prenoto le analisi e visite del caso. Era venerdì. Andai all’appuntamento per l’ecografia e venne fuori che mi trovarono delle “masse” che da subito risultarono da rimuovere quanto prima, per verificarne anche la natura con successivo esame di biopsia.

Partiamo dal presupposto che ero all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove sono stati super professionali, ma mi trovavo ad almeno un’ora da qualunque eventuale persona d’appoggio, Puka, la mia cagnolina, l’avevo lasciata giusto per il tempo della visita ad una mia amica, valige in albergo…ecc. insomma, dovevo tornare a Milano per forza. Firmai per uscire contro ogni parere dei medici, presi la macchina, e andai a prendere Puka, lo stretto indispensabile , e partii per Milano.

Il messaggio di Francesca De Andrè sulle sue condizioni di salute

Nel suo messaggio la showgirl ha voluto informare tutti delle masse che i medici le hanno trovato e delle sue condizioni attuali condizioni di salute. Infatti nel concludere il post ha scritto:

Che dire, mi avevano detto di stare ferma a letto eh…ma appena sveglia dall’anestesia mi sono alzata in piedi e se devo dirla tutta volevo una sigaretta 🤦🏽‍♀️🤫Sto aspettando ancora l’esito di alcuni esami , Benigno o maligni? Ma sapete cosa?