Arriva direttamente da Fanpage la denuncia di Francesca della Valle, autrice, giornalista e scrittrice. La donna non ha più notizie del compagno Lando Buzzanca dopo che quest’ultimo ha avuto un incidente domestico in casa.

I due, in procinto di matrimonio, sono legati ormai da cinque anni, ma l’amministratore di sostegno ha vietato al personale ospedaliero di rilasciare dichiarazioni circa le condizioni di salute del compagno della donna.

Francesca della Valle che ha deciso di non rilasciare interviste in tv, ha raccontato cos’è successo il giorno dell’incidente.

I due non vivono insieme, avevano deciso di fare il grande passo solo dopo il matrimonio così a trovarlo è stata la domestica:

La donna di servizio l’ha trovato la mattinadopo e ha chiamato l’ambulanza. Ora io sono isolata da Lando. Non so cosa succede, cosa farà. L’amministratore di sostegno ha chiaramente detto che non mi farà sapere nulla.

Il tutto va avanti da più di un mese, alla donna nessuno fa sapere nulla. In particolare i figli e l’amministratore di sostegno sembra che non vogliano aver contatti con la giornalista. All’attore è stato tolto il telefono:

Non ho notizie dal 21 aprile, non devo essere informata su nulla. Non so quali siano le sue attuali condizioni di salute. Sto facendo la guerra, ma c’è un muro attorno a questa vicenda. L’amministratore di sostegno ha vietato all’ospedale di darmi informazioni sanitarie e di avere contatti telefonici. Hanno tolto il telefono a Lando. Perché l’amministratore di sostegno interviene in una storia d’amore e isola Lando da me? Per Lando, sentirmi è determinante. Io sono la sua luce. Avermi vicino psicologicamente gli sarebbe d’aiuto. Io ormai non dormo la notte.