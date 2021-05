Lando Buzzanca è stato ricoverato in ospedale a causa di un incidente casalingo. Francesca Della Valle, compagna del noto attore dal 2016, sulle pagine del settimanale ‘Oggi’ ha dichiarato di aver scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere aiuto affinché la donna possa vederlo.

Francesca Della Valle, compagna di Lando Buzzanca dal 2016, ha fatto un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il noto attore, di 85 anni, è stato ricoverato in seguito ad un incidente casalingo. Ma la donna, non essendo sua moglie dal punto di vista legale, non può vederlo né tantomeno ricevere notizie riguardo il suo stato di salute.

Tutto ciò ha provocato in Francesca Della Valle uno stato di malessere tanto che la donna ha ben pensato di chiedere aiuto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Queste sono state le parole della compagna del noto attore rilasciate al settimanale ‘Oggi’:

Io amo Lando e voglio salvargli la vita. Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è fondamentale per la salute. Mi sembra di vivere in un incubo, la notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo.

Come da lei stessa dichiarato, è questa una vicenda che la sta davvero logorando.

Dunque Francesca Della Valle è talmente determinata nel voler stare accanto al proprio compagno tanto da scrivere al Presidente della Repubblica. Queste sono state le dichiarazioni della donna: