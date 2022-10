Francesca Dugarte ha perso il bambino: l’annuncio su Instagram

Triste episodio per un ex ballerina di Amici. Francesca Jordan Dugarte, che ha partecipato all’edizione numero 11 del programma come allieva di Alessandra Celentano, ha avuto un aborto spontaneo.

Lo ha annunciato proprio lei su Instagram. Francesca dopo essere diventata per la prima volta madre di un bambino di nome Alexander avuto dal compagno e ballerino Jonathan Jordan, era in procinto del secondo figlio.

Con un reel pubblicato il 17 ottobre, Francesca ha voluto raccontare cosa le è successo mentre era in dolce attesa del secondo figlio con il compagno Jonathan Jordan. La ragazza ha avuto un aborto spontaneo. Inutile dire il dolore che la coppia sta provando. Ma Francesca ha deciso di condividere la sua storia sui social per normalizzare una situazione che capita a sempre più donne.

“Ho deciso di condividere questa storia perché mi sono trovato ad affrontare i sensi di colpa e non capire perché è successo a noi. 1 donna su 4 vive un aborto spontaneo. Non avrei mai immaginato di attraversarlo e penso sia importante normalizzare quanto spesso accade” – ha scritto la ragazza.

“La vita continua e dobbiamo “fingere” che tutto vada bene anche se sei in lutto per la perdita di qualcosa che non è mai arrivata in questo mondo” – ha concluso.

Francesca ha partecipato all’undicesima edizione di Amici come allieva di Alessandra Celentano. È riuscita ad arrivare fino alla finalissima della sua categoria prima di lasciare il trionfo finale al collega Giuseppe Gioffrè. In molti ricorderanno che nella scuola ebbe anche una relazione con il cantante Marco Castelluzzo.

Quanto alla sua carriera, dopo l’esperienza ad Amici, ha decido di lasciare l’Italia per entrare a far parte del corpo di ballo del Washington Ballet prima, e dell’Ohio Ballet dopo. ha decido di non fare più ritorno in Italia.

Da un punto di vista sentimentale, è sposata dal 2019 con il ballerino Jonathan Jordan, dal quale ha avuto il suo primo figlio, Alexander.