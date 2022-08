Francesca Ferragni, vacanze di lusso in montagna: quanto costa il resort in Alta Badia

Quanto costa il resort di lusso in Alta Badia in cui sta alloggiando Francesca Ferragni? Scopriamolo insieme!

Senza alcuna ombra di dubbio Francesca Ferragni è uno dei personaggi famosi più amati nel mondo del web. Attualmente la sorella di Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze in montagna insieme alla sua famiglia. Siete curiosi di sapere quanto costa una notte nel resort di lusso dove sta soggiornando? Scopriamolo insieme!

Per le sue vacanze estive, Francesca Ferragni ha scelto di andare in montagna. La maggiore delle sorelle Ferragni ha trascorso qualche giorno in Trentino Alto Adige nel resort Sonnwies Dolomites. Adesso ha deciso di spostarsi in Alta Badia dove sta soggiornando nell’Hotel Cristallo Quattro Stelle.

Il resort di lusso che sta ospitando la famiglia di Francesca Ferragni affaccia su uno dei paesaggi più belli della località, Monti Pallidi. L’hotel in questione è super moderno ed è circondato da legno. La struttura offre molti servizi tra cui una piscina trasparente, un centro benessere e spazi in cui si può osservare il meraviglioso panorama.

Il resort offre diverse tipologie di alloggi, infatti c’è la possibilità di soggiornare nelle camere, nelle suite oppure in chalet privati. I prezzi dipendono dalla tipologia di alloggio scelta dal cliente. Tuttavia, il costo si aggira dai 180 ai 350 euro a notte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Francesca Ferragni è diventata mamma per la prima volta

Qualche mese fa la Ferragni è diventata mamma per la prima volta. A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole con cui ha annunciato la nascita del piccolo:

Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi.

La sorella di Chiara Ferragni presto convolerà a nozze con Riccardo Nicoletti. Quest’ultimo le ha fatto una meravigliosa proposta di matrimonio e lei ha detto indubbiamente si.