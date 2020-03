Francesca Manzini, conduttrice di Striscia La Notizia, e Juan Martin Fagiani, il rugbista, si sono lasciati Francesca Manzini, tempo fa, aveva rivelato la sua relazione con il rugbista Juan Martin Fagiani; poco fa lei ha comunicato su Instagram la loro separazione

Francesca Manzini, imitatrice e conduttrice del programma Striscia La Notizia, aveva annunciato, tempo fa, una relazione con Juan Martin Fagiani, rugbista italo argentino. Di poco tempo fa la notizia della loro separazione è stata comunicata dalla stessa showgirl sui suoi social, in un video su Instagram.

La giovane e simpaticissima imitatrice Francesca Manzini, che per un periodo ha condotto anche il programma Striscia La Notizia affianco del colosso televisivo Gerry Scotti, aveva poco tempo fa presentato ufficialmente il suo fidanzato Juan Martin Fagiani. Lo aveva fatto sia sui suoi social, attraverso una foto su Instagram, sia nello studio del programma televisivo, con una gag molto simpatica. Nella giornata del 26 marzo, invece, pubblica un video nel quale dichiara ufficialmente la sua rottura con il rugbista.

“Cari amici”, dice la presentatrice, “il mio rapporto con Juan è giusto al termine. È passato poco tempo da un presentazione che ho fatto sui social, che ho messo la foto, ma diciamo che da tempo c’era un arrancare, un accontentarsi per, magari, non perdere quel legame importante che sia mentale e si è subito travisato in amicizia”.

Come, infatti, scrive nella didascalia sui social, “Quando un amore finisce il rispetto resta e l’amicizia vive”, pare che trai i due sia rimasta un splendida amicizia in corso, che quindi ha permesso di mantenere il bel legame creato.

“È molto meglio”, continua, “perché si vive più sereni, con la voglia di andare altrove e soprattutto un altrove che ti dà quello che tu cerchi con la serenità, senza restare strozzati in una situazione solo per abitudine o altro”.

Poi, ancora: “Che per carità, non riguardava in questo caso me e Juan, però ci sono visioni diverse e stili di vita completamente diversi, che non vuol dire questo odio verso l’altro, anzi, vuol dire rispetto, farlo vivere come vuole e io vivere come voglio”.

Conclude dicendo: “Detto questo, Juan poi vedrà questo video quindi ciao, ti voglio bene. 〈…〉 Questa cominicazione non è che mo stiamo a Live- non è la Manzini, che è famo tutti gli aggiornamenti adesso, perché ho fatto da poco il post, sennò non avrei ritenuto opportuno farlo. Detto questo, sono felice, vi abbraccio. Che possa essere utile: se non state bene ditelo, non andate avanti per convenienza o abitudine”.