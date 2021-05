È sicuramente l’argomento più caldo e dibattuto del momento: l’approvazione del DDL Zan al Senato sta dividendo il Paese e i personaggi del mondo dello spettacolo. Se Fedez ha messo la faccia sul palco del Primo Maggio per promuovere la calendarizzazione del decreto in Senato, Francesca Manzini non è dello stesso parere.

Inaspettatamente, la conduttrice di Striscia la Notizia, su Instagram, ha preso di mira tutti coloro che si ritengono a favore di questo decreto dando anche del deficiente ad Alessandro Zan, colui che ha redatto il disegno di legge.

Ora stanno facendo tutti con la mano DDL Zan, il decreto legge di quel deficiente là, che veramente… A me non piace creare movimenti, per cosa? Perché? Devo difendere chi? Noi non abbiamo bisogno di essere difesi, noi esistiamo. Sicuramente mi difendo da chi mi attacca, ma se sono persone che non hanno proprio la cultura di accettare l’essere umano, avoglia te a combattere.

La conduttrice ha fatto anche riferimento alle recenti manifestazioni tenutesi proprio a favore del DDL Zan. L’ultima a Milano, all’Arco della Pace dove migliaia di persone, nel rispetto delle norme anticovid si sono riunite per rivendicare i propri diritti.

Qua il problema psicologico è a priori, qua non devi fare il movimento per viva l’arcobaleno o quello che ti pare, qua c’è proprio da aprire dei centri psichiatrici e metterci dentro le persone che danneggiano le persone che si amano e dire ‘perché tu vuoi menare quello, che ti ha fatto?’ ed io medico ti curo

Ma io fare i movimenti per lottare contro un qualcosa quando quello a casa ha già in mente di farmi già male, vado a perdere tempo. Io la penso così.

Dichiarazioni davvero forti e spiazzanti di Francesca Manzini, difficile da credere ma anche la donna si è esposto contro il DDL.