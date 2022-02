Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, Francesca Michielin sale per dirigere l’orchestra all’esibizione di Emma Marrone, con il brano ‘Ogni volta è così’. La scelta di mettere la Michielin a dirigere l’orchestra, in realtà è un omaggio al loro legame di amicizia. Un’unione che viene da ben 10 anni di musica insieme.

Fonte studio Teatro Ariston

Tanto è vero che, finita l’esibizione, le due artiste si sono strette in un commovente abbraccio. Ma Francesca ha attirato l’attenzione del pubblico anche per un altro motivo. Un gesto che rievoca la memoria di quanto accaduto anche lo scorso anno, quando lei era in gara tra i Big.

La Michielin, nella scorsa edizione del Festival, nel momento in cui le vennero regalati i fiori, simbolo della splendida città ligure, decise di donarli a Fedez e Amadeus: “Facciamo una volta per uno” aveva detto.

Scelta presa anche da Damiano dei Maneskin, che regalò l’omaggio floreale a Manuel Agnelli, piuttosto di darli a Vittoria, unica donna del gruppo. Proprio per far arrivare il messaggio che i fiori sono adatti a tutti, uomini e donne.

Fonte studio Teatro Ariston

Anche questa sera si torna a parlare di questo splendido omaggio. Francesca Michielin, presente sul palco in veste di direttrice d’orchestra per Emma Marrone, alla fine della splendida esibizione, ha deciso di donare il bouquet di fiori dato da Amadeus ad un uomo.

Lo porge al primo violino dell’orchestra. Un piccolo gesto che ha però immediatamente attirato l’attenzione dei telespettatori e degli utenti social: “Francesca Michielin che con un solo gesto ribadisce che i fiori non vanno dati solo alle donne, va amata” ha scritto un utente.

L’artista anche in questa occasione ha avuto modo di lasciare il segno con un gesto semplice ma nobile. Nella giornata di giovedì, dedicata alle cover, Emma Marrone e Francesca Michielin canteranno una di fianco all’altra il brano: ‘Ops I did it again’ di Britney Spears.