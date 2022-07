Avevano partecipato a "Matrimonio a prima vista", ma in due edizioni diverse: Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono diventati genitori

Una gioia incontenibile per Francesca Musci e Andrea Ghiselli. La coppia, formata dai due ex partecipanti del reality show “Matrimonio a prima vista“, nella notte tra il 25 e 26 luglio ha potuto stringere tra le braccia il primo genito, il piccolo Riccardo. L’annuncio è arrivato nella sezione storie del profilo Instagram della neo mamma.

Francesca e Andrea possono essere considerati come una delle coppie più inedite del panorama televisivo italiano. Già, perché sebbene abbiano entrambi partecipato ad un reality show che ha come obbiettivo primario quello di formare coppie, loro non erano destinati inizialmente a stare insieme.

il reality in questione è “Matrimonio a prima vista“. Il format di Real Time prevede che dei ragazzi, al buio, inizino una conoscenza al buio, per poi scegliere a fine programma se sposarsi oppure no.

La particolarità vera è che Francesca e Andrea hanno partecipato si al programma, ma in due edizioni diverse.

Lei nell’edizione del 2017, quando aveva conosciuto Stefano Protaggi che poi aveva anche sposato, sia nel programma che nella vita reale. Andrea, invece, ha partecipato all’edizione del 2020 e aveva conosciuto e sposato nel programma Nicole Soria.

Se il matrimonio si Francesca era durato qualche anno prima di finire, quello di Andrea era invece terminato pochi mesi dopo.

Le reunion di tutto lo staff del programma hanno però fatto da frecce di cupido per i due, che alla fine si sono conosciuti lontani dalle telecamere e si sono innamorati perdutamente.

Nato il primo figlio di Andrea Ghiselli e Francesca Musci

Sia Francesca Musci che Andrea Ghiselli, dopo le loro esperienze televisive nel reality, sono tornati alle loro vite normali, lontani dalle luci dei riflettori.

Tuttavia, in tantissimi hanno continuato a seguirli sui social network. E proprio sul web, a gennaio scorso, i due avevano annunciato una grossa novità che ben presto sarebbe arrivata nelle loro vite: un bebè.

Oggi i 9 mesi di trepidante attesa sono finalmente passati e alle 4:30 del mattino dello scorso 26 luglio, Francesca e Andrea sono finalmente diventati genitori per la prima volta.

Ad annunciarlo, la neo mamma, che ha pubblicato nella sezione storie del suo account Instagram la manina del piccolo Riccardo appena nato.

Particolarità: la coppia ha deciso che il bimbo appena nato avrà entrambi i loro cognomi. Benvenuto dunque al piccolo Riccardo Ghiselli Musci.