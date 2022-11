Francesca Pascale e Paola Turci vogliono adottare un bambino: l’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio Francesca Pascale e Paola Turci sono una delle coppie più seguite e chiacchierate nel mondo del web. Dopo alcuni mesi di frequentazione, la coppia è convolata a nozze nel mese di luglio. Adesso, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, le coniugi vorrebbero allargare la loro famiglia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Francesca Pascale e Paola Turci tornano ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la coppia protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni emerse in rete in merito al loro vita sentimentale. A seguito del matrimonio celebrato nel mese di luglio, adesso entrambe starebbero pensando di adottare un bambino.

A diffondere la notizia è stato il settimanale “Oggi”. Secondo alcune voci, oltre a prendersi cura dei loro 18 cagnolini, la coppia starebbe pensando ad un affido o un’adozione. Tuttavia, tale procedura in Italia non è consentita alle coppie delle stesso sesso. Alla luce di questo saranno costrette a cercare un’alternativa per realizzare il loro sogno.

Nell’Unione Europea, l’affido e l’adozione per le coppie gay è consentito in alcuni Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Slovenia. Invece i Paesi fuori dall’Ue che lo permettono sono Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Regno Unito.

Per le coppie gay, adottare un bambino in Italia è estremamente complesso. Proprio per questo motivo, alcune persone come per esempio Tiziano Ferro, si sono recati in altri Paesi per poter diventare genitori. Il celebre cantante italiano vive attualmente negli Stati Uniti insieme al suo fidanzato Victor Allen. Insieme hanno potute realizzare il loro sogno diventando entrambi papà di due bambini, Margherita e Andres.