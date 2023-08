Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati? I presunti motivi della rottura

In questi ultimi giorni Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono i protagonisti principali del gossip. I due ballerini sono infatti finiti al centro dell’attenzione mediatica e sono molti i rumors secondo cui la storia d’amore tra la coppia sia giunta al capolinea. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati? Anche se i diretti interessati continuano a rimanere in silenzio e a non esporsi in merito al gossip che sta circolando sul loro conto, sono molte le voci che ormai vedono la coppia separata. Qualche giorno fa è arrivata una segnalazione sul profilo di Deianira Marzano.

Queste le parole con cui la fonte anonima ha scritto all’esperta di gossip:

Francesca Tocca e Todaro si sono lasciati. Rientrati dalla Sardegna separatamente. Lei muta e lui pubblica cose lagnose e aveva la faccia triste. Stamani lui è tornato in Sicilia da solo.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro in crisi: “Lei gelosa del marito”

La presunta separazione tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro ha interessato anche ‘Nuovo Tv’, il quale ha svelato anche i presunti motivi che avrebbero portato la coppia a prendere la decisione di separarsi. Stando a quanto rivelato dal noto settimanale, la ballerina di Amici di Maria De Filippi sarebbe gelosa del marito: