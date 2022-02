Francesco Arca, la verità sul rapporto con la sua ex Laura Chiatti

Francesco Arca racconta il rapporto con la su ex Laura Chiatti a distanza di diversi anni dalla fine della loro storia d’amore

Francesco Arca non ha mai smesso di frequentare la sua ex compagna Laura Chiatti. La loro storia d’amore giunta al capolinea diverso tempo fa si è trasformata in una meravigliosa amicizia che va oltre ogni confine.

La loro relazione durata circa 3 anni ha lasciato spazio all’affetto e al bene reciproco. Entrambi infatti, non hanno mai fatto mistero nel frequentarsi con le rispettive famiglie, creando un legame puro e sincero. Francesco Arca e Laura Chiatti molto spesso escono insieme alle rispettive anime gemelle, in questo caso con Irene Capuano e Marco Bocci.

A raccontare il meraviglioso rapporto che i due attori italiani hanno è lo stesso Francesco durante una lunga intervista. Quest’ultimo a rilasciato delle importanti dichiarazioni al settimanale Vero Tv dove ha espresso il suo grande affetto per Laura.

Francesco Arca e Laura Chiatti: svelato in che rapporti sono

Il famoso attore intervistato al settimanale Vero Tv ha svelato il grandissimo affetto che nutre nei confronti di Laura, l’attuale moglie di Marco Bocci. Dopo la loro storia d’amore, entrambi sono riusciti a tener viva una grande amicizia che va al di là di tutto.

Francesco Arca ha così dichiarato: “Dopo due anni dalla fine della nostra storia il nostro rapporto si è trasformato in una profonda amicizia che spesso ci spinge a trascorrere del tempo assieme. Qualcuno vedendo la mia famiglia assieme alla sua si è lasciato andare a commenti tipo: “Qui c’è qualcosa sotto!”.

“In realtà, di quei commenti né a me né a Laura è mai importato nulla. Non bisogna giustificarsi di fronte alla fortuna di aver visto trasformarsi un rapporto sentimentale in uno contraddistinto da un bene immenso” prosegue Arca durante l’intervista.

Anche Laura Chiatti e Irene Capuano hanno instaurato una bellissima amicizia fatta di sincerità e di stima reciproca. Le due donne infatti, si scambiano tantissimi complimenti e consigli dimostrando quanto si possa essere amiche nonostante i vari pregiudizi della gente.