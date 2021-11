Laura Chiatti è un po’ in pausa dal cinema, ma non dai social. L’attrice, in questi giorni, ha rotto il silenzio proprio su Instagram verso tutti coloro che le fanno bodyshaming.

Come spesso accade, i corpi dei personaggi pubblici soprattuto sono oggetto di commenti, spesso poco graditi. Che sia un “troppo magro” o un “troppo grasso” quando si tratta del corpo altrui non si dovrebbero far commenti.

Stanca di essere il bersaglio di molti follower, Laura Chiatti ha deciso di lasciare un ungo commento per sostenere la sua opinione ed inviare tutti al rispetto. E di certo non è la prima volta. Dopo la pubblicazione di uno scatto ha scritto:

Io non me la prendo rispetto ad un giudizio con il quale non concordo, me la prendo perché l’anoressia è una malattia molto seria che fortunatamente non ho mai dovuto affrontare nelle vita, ma che molte persone combattono per vincerla.

Fortunatamente, la donna non avrebbe di questi problemi ma vuole far capire a tutti il vero danno che certi commenti possono provocare:

È vergognoso che questo non entri nei cervelli, evidentemente mediocri di persone che per invidia arrivano a toccare questo tema ogni volta, davanti a foto di un personaggio pubblico quale sono, che può essere giudicato ma non verbalmente abusato, ferendo più che altro chi di questa malattia soffre davvero, più che me che sono abituata ad essere criticata e che come puoi vedere, me ne fotto altamente di ciò che al prossimo non piace di me.

Poi conclude sottolineando che vale anche per chi è esposto al pubblico: “Il fatto di essere un personaggio pubblico non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi, perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze“.