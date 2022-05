Francesco Chiofalo, appello disperato alla fidanzata Drusilla Gucci: cosa sta accadendo

Francesco Chiofalo ha da poco concluso la sua avventura a La Pupa e il Secchione. L’influencer nell’ultima serata del programma si è sottoposto alla prova del bacio con la secchiona Valentina.

Un gesto che a quanto pare la fidanzata di Chiofalo Drusilla Gucci non ha gradito molto. Chiofalo il giorno dopo la finale è stato ospite a Pomeriggio 5 insieme a Elena Morali e Soleil Sorge. Qui ha confessato che Drusilla si è molto arrabbiata per il bacio dato alla pupa.

“È molto arrabbiata, stiamo litigati” – ha rivelato.

Barbara D’Urso a cercato di sdrammatizzare dicendo che non c’è motivo di essere gelosi per un bacio del genere dato in un contesto giocoso del programma. Ma Drusilla a quanto pare non ha voluto sentire ragioni e avrebbe preferito che il suo Chiofalo si rifiutasse di fare la prova esattamente come fatto da Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria.

Fonte: Mediaset

Francesco Chiofalo ha anche fatto un appello in diretta alla fidanzata:

“Drusilla, per cortesia, cerca di capire che io ti amo e rinsavire. Era un gioco, non potevo fare altrimenti. Devi entrare nell’ottica che a un certo punto devi essere meno arrabbiata con me. E cercare pure di capire che io ti amo e non puoi stare sempre arrabbiata. Mi sa che è peggio dopo che ho fatto st’annuncio”.

Drusilla Gucci al momento non ha replicato alle parole dette da Chiofalo a Pomeriggio 5. Ma prima della messa in onda del programma in alcune storie Instagram è sembrata non essere tanto arrabbiata.

“Per quanto sia stato agghiacciante e fastidioso era solo una prova prevista dal programma, un gioco. Non è che lui ha deciso di svegliarsi la mattina e dare un bacio a stampo a un’altra persona. Glielo hanno chiesto ed è stato al gioco” – ha scritto.

Non è che Francesco abbia volutamente ingigantito la cosa?