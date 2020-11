Ricoverete tutti la partecipazione di Selvaggia Roma a Temptation Island. Al tempo partecipò al reality con il suo “Lenticchio”, ovvero l’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Propri con lui i rapporti ormai non sono affatto idilliaci.

Ospite di una puntata del programma radiofonico “Non succederà più“, il ragazzo ha raccontato delle verità davvero scomode sul conto di Selvaggia Roma.

Ma non è stato il solo. Con lui c’era anche Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati, ma anche ex coinquilina e migliore amica della Gieffina. Per primo Francesco ha raccontato di aver denunciato l’ex fidanzata, ma di aver riscontrato uno spiacevole inconveniente:

L’ho denunciata ma non ha fissa dimora, è vero. Quando provai a muovermi legalmente ho avuto problemi con l’indirizzo da dare. Ora è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dicendo di aver avuto una relazione con Pierpaolo, quindi non solo un bacio. Si è studiata tutto.

Eliana Michelazzo invece ha ribadito il fatto che le ha rubato diverse cose di valore dal suo appartamento. Ma ha anche sottolineato il fatto che, effettivamente, ora la Roma non abbia più un lavoro in quanto:

Si è comprata tanti follower quindi non ha l’interazione giusta per vendere. Gli sponsor non l’hanno voluta più.

Ha anche raccontato del periodo in cui erano amiche, mettendo a nudo delle dinamiche che forse sarebbero dovute rimanere private.

Io realmente ho vissuto Selvaggia in tutti i suoi lati. È brava a fingersi amica, poi ti pugnala alle spalle. Ho fatto la stima di tutto quello che mi è mancato e c’è la denuncia. Dodicimila euro. Ci sono testimoni.

Selvaggia sta davvero facendo parlare di sé, anche se, purtroppo per lei, finora non si sono sentiti racconti piacevoli sul suo conto. Riuscirà la gieffina a riconquistare la fiducia del pubblico dopo le spiacevoli parole delle persone che hanno fatto parte del suo passato?