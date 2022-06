Francesco Chiofalo, nuovo intervento estetico: ecco cosa si è rifatto

Francesco Chiofalo si è reso protagonista ancora una volta di un nuovo intervento estetico per migliorare una parte del suo corpo. L’ex partecipante de La Pupa e il Secchione Show torna sui social per raccontare il piccolo intervento chirurgico affrontato negli ultimi giorni.

L’influencer romano è ormai amato dal pubblico a casa e dagli utenti social per via del suo simpatico carattere. È proprio lui all’interno dello show di Barbara D’Urso ad aver conquistato con la sua simpatia gran parte dei telespettatori.

Nonostante questo però, Francesco ancora una volta ha sentito il bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica per ‘sistemare’ una parte di sé che lo rendeva insicuro. Una decisione presa con il disappunto della sua fidanzata Drusilla Gucci che, fin da subito, si è dimostrata estremamente contraria.

Il 33enne romano nei giorni scorsi è apparso all’interno del proprio profilo Instagram spiegando così la sua piccola assenza e rivelando la sua nuova operazione estetica. Ecco di cosa si tratta e dove, Francesco, ha deciso si andare a ‘ritoccare’ il proprio corpo.

Francesco Chiofalo, nuovo intervento estetico

L’influencer è tornato al centro delle critiche a seguito di un nuovo intervento estetico che ha deciso di svolgere nel corso delle ultime settimane. Quest’ultimo all’interno del proprio profilo Instagram ha così spiegato di aver eliminato il grassetto che gli provocava le classiche ‘maniglie dell’amore’.

“Nessuno è perfetto e ognuno ha le sue fissazioni. Ho fatto un’operazione di chirurgia plastica di liposcultura. Inutile dire che io non ho grasso addosso, infatti già so che molte persone penseranno che non ne ho minimamente bisogno” spiega Francesco Chiofalo.

Quest’ultimo prosegue spiegando: “E in effetti è vero, sono piuttosto tirato e definito. Però succede che sopra i glutei nella parte delle maniglie dell’amore, non si vede a occhio nudo, ma ho una pallina di grasso. E a me ‘sta cosa mi urtava, chiamatemi fissato, come vi pare. Sarà una fissazione mia, ma l’ho levata per tutta la vita”.

In molti infatti, hanno criticato il comportamento di Francesco che, in un secondo momento ha aggiunto: “Sinceramente non ne avevo bisogno è vero, non posso dire diversamente. Sono però un po’ fissato per queste cose, sono un perfezionista. Però non voglio che passi il messaggio che uno si va ad operare così, pensateci bene prima di sottoporvi ad un intervento di chirurgia estetica. Non fate come me in poche parole”.