Francesco Chiofalo è stato più volte ricoverato negli ultimi anni per un motivo o per un altro; a cominciare dalla massa che gli è stata asportata dal cervello per finire all’ultimo episodio risalente a poche settimane fa.

Come molti ormai sanno Lenticchio, come è conosciuto il giovane, si è sentito male durante una serata in discoteca a Ragusa; portato in ospedale a bordo di un’ambulanza non sono ancora chiari i motivi del suo malessere.

Lontano dai social per un po’, pochi giorni fa l’ex volto di La Pupa e il Secchione è apparso molto provato in un video in cui ha cercato di spiegarne il motivo ai suoi fan. Parole e immagini che fin da subito hanno preoccupato le tantissime persone che con affetto lo seguono ormai da tantissimi anni.

Nessuno infatti, si sarebbe mai aspettato che l’influencer potesse nuovamente star male tanto da prendersi una pausa dai social. È proprio quest’ultimo che di recente ha voluto spiegare il motivo del suo allontanamento ma anche le condizioni di salute che lo vedono protagonista.

Francesco Chiofalo tra riabilitazione e difficoltà motorie

Il giovane influencer ha spiegato cosa sta accadendo alla sua salute nelle ultime settimane: “Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram”.

“Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole”.

Ma anche se non si è ancora ripreso, è tornato brevemente a farsi vedere e l’autrice del video in cui è appena apparso è la fidanzata Drusilla Gucci. La ragazza ha infatti pubblicato sul suo profilo le immagini che ritraggono Francesco mentre cammina con difficoltà aiutandosi con le stampelle.

Proprio per l’evidente difficoltà la fidanzata cerca di rincuorarlo e gli dice con voce amorevole: “Dai amore ce la puoi fare, su. Il mio guerriero”. Il ragazzo risponde: “Lo sai che sembra più facile a vedersi che a farsi, devo prenderci la mano, perdo l’equilibrio”. Pare infatti che non riesca ancora a muovere la gamba destra; attendiamo nuove informazioni sulla salute di Francesco e nel frattempo gli facciamo i nostri auguri.