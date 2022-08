Francesco Chiofalo è tornato sui social, seppur brevemente. L’ex volto di Temptation Island e de La pupa e il secchione show nei giorni scorsi è stato ricoverato d’urgenza mentre era in un locale a Ragusa per una serata.

Il giovane aveva raccontato di non essersi sentito bene improvvisamente, e quindi ricoverato per accertamenti non meglio specificati. Pochi giorni dopo è stato dimesso ed avvistato seduto su una sedia a rotelle in condizioni che hanno suscitato preoccupazione e domande tra i fan.

Domande a cui ha cercato di dare una risposta l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha spiegato: che “Francesco ha avuto un tremore alla parte sinistra del corpo e mancanza di sensibilità, neanche i medici riuscivano a capire cosa fosse”.

Da allora l’influencerè scomparso dai radar dei social fino al recente annuncio sul motivo che lo ha spinto a ritirarsi dalla vita sociale. Quest’ultimo attraverso alcune storie Instagram ha così spiegato il motivo per il quale non si è voluto più mostrare a tutti i suoi fan e le sue nuove condizioni di salute.

Francesco Chiofalo rompe il silenzio: le sue attuali condizioni di salute

Di recente il noto influencer ha così raccontato le sue condizioni di salute che hanno spaventato i social. Quest’ultimo per diversi giorni era infatti sparito da Instagram lasciando tutte le persone che lo seguono in totale apprensione: “Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile”.

“Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole”.

Tante sono state le dimostrazioni di affetto da parte dei numerosi fan, soprattutto perché per il giovane i problemi di salute vanno avanti da molto tempo; solo nel 2018 era stato operato per un tumore al cervello.

All’epoca dopo l’intervento aveva raccontato: “Al momento non cammino bene, non riesco a muovere le gambe. Hanno provato a mettermi in piedi però ho bisogno del deambulatore. Non so spiegare quanto sia umiliante appoggiarsi su quell’attrezzo. Poi mi sono guardato allo specchio, con i cerotti in testa e mi è venuto da piangere”.