Francesco Chiofalo nelle ultime ore è stato ricoverato in ospedale a seguito di un malore che l’ha portato a non sentire più le gambe

Non c’è pace per Francesco Chiofalo, noto anche come Lenticchio, ex concorrente del reality Temptation Island e poi de La Pupa e il secchione show; fidanzato di Drusilla Gucci e personal trainer, il ragazzo ha avuto dei problemi di salute dei quali ha sempre informato i suoi follower.

Nel 2019 è stato infatti operato per un tumore al cervello, e in quell’occasione si era mostrato molto spaventato, arrivando al punto da affermare: “Nei giorni poco prima la data della mia operazione per asportare il tumore al cervello”.

“C’è stato un momento in cui ho pensato che non avrei mai superato quell’operazione e che se anche l’avessi superata avrei avuto sicuramente qualche handicap permanente, come cecità, paralisi, demenza o danni mnemonici. Che forse era meglio farla finita da solo prima che accadesse l’inevitabile”.

Di recente però, la sua condizione fisica è tornata a preoccupare tutti i suoi fan. Quest’ultimo all’interno del proprio profilo Instagram ha spiegato cosa è accaduto durante una serata in discoteca, affermando di non sentire più le gambe.

Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale: “Non sento più le gambe”

Oggi la sua salute torna a preoccupare. Impegnato in una serata come special guest in una discoteca della provincia di Ragusa, improvvisamente si è dovuto allontanare con un’ambulanza e ha poi informato i suoi follower tramite il suo profilo Instagram delle sue condizioni. Il giovane, apparso molto preoccupato, ha affermato di non sentire più una gamba.

Ma subito la polemica è infiammata, con commenti vari che lo accusano di protagonismo: “Mentre sta male si fa i video …pagliaccio. Se stesse male veramente poco avrebbe la voglia di fare video malato di protagonismo. Una persona che sta male non penso si concentra sulle storie di Instagram, queste cose non si strumentalizzano. Malattia di fama? Ma per uno che sta male ed è su un’ambulanza la sua priorità è farsi le storie su Instagram?”.

In ogni caso molti si sono mostrati preoccupati e in merito l’esperta di gossip Deianira Marzano ha affermato sui suoi social: “Ragazzi non sento Francesco da stamane, come avete visto nel video lamentava la mancanza di sensibilità alla gamba. Ha avuto un tremore alla parte sinistra del corpo e mancanza di sensibilità. Neanche i medici riuscivano a capire cosa fosse. Piangeva, spero che al più presto ci aggiorni”