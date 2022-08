Francesco Chiofalo sulla sedia a rotelle dopo il malore: ecco come sta l’influencer

Francesco Chiofalo non smette mai di far parlare di sé e di stupire i suoi fan. In questi ultimi giorni il nome dell’ex protagonista di Temptation Island è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Dopo il malore che lo ha colpito a Catania, l’influencer è tornato a Roma dove è stato avvistato su una sedia a rotelle.

Nelle scorse ore Francesco Chiofalo si è mostrato, tramite Instagram Stories, su una barella mentre veniva portato all’ospedale di Catania. Pare infatti che l’influencer abbia accusato dei dolori alle gambe mentre si trovata in una discoteca.

Oggi Chiofalo è tornato a Roma dove molti lo hanno avvistato su una sedia a rotelle. Riguardo le condizioni dell’ex protagonista di Temptation Island ha parlato Deianira Marzano. La donna si è esposta sulla vicenda che ha coinvolto Chiofalo con queste parole:

L’ho incontrato ieri sul tardo pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino. Era messo piuttosto male, non camminava, stava su una sedia a rotelle accompagnato da un OS dell’aeroporto di Fiumicino. Lui sembrava molto provato e veramente molto giù di morale. Sono sincera, mi è dispiaciuto vederlo in quelle condizioni, poverino.

Al momento Francesco Chiofalo ha preferito rimanere in silenzio e non si è ancora esposto riguardo la disavventura che lo ha coinvolto.

Francesco Chiofalo si mostra su una barella: piovono critiche per l’influencer

Le condizioni di salute di Chiofalo hanno destato molta preoccupazione in molti suoi fan. Nonostante ciò, sono stati molti coloro che hanno criticato l’influencer per aver condiviso sulla sua pagina social il momento in cui viene portato in ospedale su una barella.

In sua difesa è intervenuta Guenda Goria che ha commentato la vicenda con queste parole: