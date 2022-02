Nuovo intervento per Francesco Chiofalo che ha scoperto una ‘pallina nera’ nel condotto nasale. A distanza di settimane l’influencer è ancora in attesa di un posto letto in rianimazione

Francesco Chiofalo sta attraversando un momento davvero difficile della sua vita a seguito della scomparsa della sua piccola maialina Polpetta. Questo però, non sembra essere l’unico avvenimento triste nella vita dell’influencer che, sta facendo nuovamente i conti con i suoi problemi di salute.

Nel corso delle ultime settimane il personal trainer si sottoposto a dei suoi confronti di routine che hanno portato a galla una nuova preoccupazione. Grazie a una risonanza magnetica infatti, il fidanzato di Drusilla Gucci ha scoperto all’interno del condotto nasale una ‘pallina nera’.

Quest’ultima non è altro che una mamma che deve essere asportata e poi esaminata per capirne la gravità. Francesco di recente ha spiegato le difficoltà che sta affrontando sia in merito alla sua salute sia nella sua vita privata.

La morte del suo animale a quattro zampe ha turbato parecchio la vita dell’influencer che più volte, si è mostrato all’interno del proprio profilo Instagram in lacrime. Il famoso ‘Lenticchio’ di Temptation Island però, ora deve pensare alla sua salute e all’operazione che avverrà nei prossimi mesi.

Francesco Chiofalo sta male: “aspetto un letto in ospedale”

Chiofalo ha così rivelato alcuni dettagli importanti durante un’intervista al settimanale Nuovo, spiegando i lunghi tempi d’attesa e le difficoltà che sta affrontato. Ancora una volta l’influencer i trova a dover lottare contro un male più grande di lui e che lo spaventa particolarmente.

L’influencer all’interno dell’intervista a Nuovo ha spiegato la lunga attesa che sta vivendo prima di potersi sottoporre all’operazione. “Aspetto che si liberi un letto in rianimazione” spiega Francesco al giornalista del settimanale.

“Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto” ha aggiunto Chiofalo. L’ospedale in cui si opererà Francesco è il San Camillo di Roma ovvero la città in cui è nato e cresciuto.

L’influencer spera di essere davanti a una ciste e non a un nuovo cancro che ha dovuto combattere diversi anni fa. Il tumore al cervello infatti, gli aveva stravolto la vita mettendolo di fronte alla possibilità di non farcela. Nonostante questo, ora Chiofalo è in attesa di un posto letto e intanto si gode la vita insieme alla sua nuova compagna Drusilla Gucci