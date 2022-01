Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Francesco Chiofalo che ha lasciato il mondo del web senza parole. L’ex concorrente di Temptation Island ha subito un lutto. Ad essere morta è stata la sua maialina Polpetta la quale il ragazzo aveva adottato due anni fa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Lutto per Francesco Chiofalo. L’ex concorrente di Temptation Island si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social in cui ha mostrato tutta la sua disperazione. Di recente è venuta a mancare la sua maialina Polpetta. Ad annunciare la morte dell’animale è stato lui stesso attraverso le sue Instagram Stories.

Circa due anni fa Francesco Chiofalo aveva deciso di adottare una maialina. L’animale in questione si chiamava Polpetta ed aveva un legame speciale con il suo padrone. Purtroppo quest’ultima è venuta a mancare di recente.

A dare l’annuncio della triste notizia è stato lo stesso ex fidanzato di Antonella Fiordelisi attraverso un video sui social. Queste sono state la sue parole:

Oggi è uno dei giorni più brutti della mia vita. Questa mattina è morta, l’ho presa malissimo nonostante stesse male e in fin di vita ormai da tempo. Mi affiorano nella mente tutti i bei momenti passati insieme a lei. Provo un dolore indescrivibile, come se avessi perso un familiare, come se fosse andata via per sempre una parte di me che non tornerà più.