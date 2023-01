Francesco Facchinetti appare irriconoscibile in tv: ecco svelato il motivo

Senza alcuna ombra di dubbio, Francesco Facchinetti è uno dei personaggi famosi più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. In occasione della puntata di Boomerissima, il nuovo programma della sua ex moglie Alessia Marcuzzi, l’uomo è apparso irriconoscibile. Il motivo? A rivelarlo è stato lui stesso. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Francesco Facchinetti non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente il celebre conduttore è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip è stata al sua comparsa nel programma condotto dalla sua ex moglie Alessia Marcuzzi, Boomerissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

Nel corso della puntata, il manager delle webstar è apparso visibilmente gonfio. Alla luce di questo, numerosi sono stati i telespettatori che si sono chiesti a cosa fosse dovuto questo drastico cambiamento fisico.

A soddisfare la loro curiosità ci ha pensato lui stesso attraverso il suo account social. Queste sono state le sue parole:

Ero malato, avevo 40 di febbre. a mia faccia è questa qua, quando non sono malato e gonfio. A parte che non me ne frega un caz*o, potete scrivere anche che ho la faccia da ranocchia in salamoia, ma…a belli, ho 42 anni e li porto da Dio!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

Tuttavia, alcuni commenti da parte degli utenti di Instagram hanno fatto finire l’uomo al centro del body shaming. Alla luce di questo, l’ex marito di Alessia Marcuzzi non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un duro sfogo sottolineando come si può far emergere un concetto così importante per una situazione leggera: