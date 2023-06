Francesco Facchinetti parla dei danni per il trapianto ai capelli: “6mila bulbi e 10mila euro buttati”

Nel corso delle ultime ore, Francesco Facchinetti si è reso protagonista di inedite dichiarazioni in merito ai danni che gli ha causato il trapianto di capelli fatto in passato. Il celebre conduttore avrebbe risolto grazie ad un metodo del tutto innovativo idealizzato dall’hair designer Fabrizio Labante. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Qualche anno fa, Francesco Facchinetti si è sottoposto ad un trapianto di capelli. Il figlio del cantante dei Pooh pensava che sarebbe stato un metodo efficace per combattere la calvizie ma così non è stato. Infatti il trapianto gli ha causato diversi danni sia fisici che economici e si è rivelato del tutto inutile.

In ogni modo, il personaggio televisivo sembra aver risolto la problematica grazie al patch cutaneo. Si tratta di una vera e propria rivoluzione ideata dall’hair designer Fabrizio Labante.

Raggiunto dei microfoni di “Novella 2000”, il noto professionista ha parlato in merito a questo metodo. Queste sono state le sue parole:

E’ una vera rivoluzione nel campo della moda maschile e femminile, ideato per intervenire in maniera efficace sulla calvizie con una tecnica cutanea, indolore, impercettibile, reversibile e risolutiva. Si tratta del primo e unico trapianto di capelli non chirurgico che viene realizzato direttamente sull’avatar del cliente al quale vengono ‘trapiantati i capelli necessari per realizzare un infoltimento naturale, senza intervenire in maniera invasiva.